The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Reggie zeigt Gameplay erstmals auf der Nintendo Switch

Während die Ankündigung der Nintendo Switch lange Zeit auf sich warten ließ, erhalten wir diesmal recht schnell erste bewegte Bilder zum Gameplay der Konsole. In einer amerikanischen Late Night Show namens „The Tonight Show“ zeigte uns der COO von Nintendo of America, den die meisten unter dem Namen „Reggie“ kennen, das erste Gameplay zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der Nintendo Switch.

In der Show demonstrierte Reggie zudem die innovative Funktion der Nintendo Switch, indem er das Gerät aus der Docking Station herausnahm und so das Spiel auf dem kleineren Bildschrim fortsetze. Zum Spiel an sich konnte man keine neuen Features sehen, allerdings lässt sich erkennen, dass der Teil (zumindest im gezeigten Video) technisch einwandfrei auf der Switch läuft. Falls ihr euch selbst überzeugen wollt, startet das Video bei Minute 4:50.

Quelle: Youtube (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)