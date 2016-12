WoW Legion – Übersicht der Gegenstandsstufen

Viele Fragen sich bei der Fülle an Angebot, welche Aktivitäten sich in WoW Legion am meisten lohnen. Bisher waren Schlachtzüge immer die beste Wahl um an gute Ausrüstung zu gelangen, ist das in der Welt von Legion, mit Weltquests, Weltbossen und Mystic+ Instanzen immernoch der Fall? Wir haben eine Übersicht für euch, in der ihr sehen könnt was für Itemlevel es je nach Aktivität auf den verheerten Inseln zu erbeuten gibt.

Nomale Instanz – Itemlevel: 805

Heroische Instanz – Itemlevel: 825

Schlachtzug Smaragd Grüner Alptraum LFR – Itemlevel: 835

Mytische Instanz – Itemlevel: 840

Schlachtzug Prüfung der Tapferkeit LFR – Itemlevel: 845 bzw. 850

Schlachtzug Smaragd Grüner Alptraum normal – Itemlevel: 850

Mytische+2 Instanz – Itemlevel: 850

Mytische+3 Instanz – Itemlevel: 855

Weltboss – Itemlevel: 860

Mytische+4 Instanz – Itemlevel: 860

Schlachtzug Smaragd Grüner Alptraum heroisch – Itemlevel: 865

Mytische+5/6 Instanz – Itemlevel: 865

Schlachtzug Prüfung der Tapferkeit normal – Itemlevel: 865

Mytische+7/8 Instanz – Itemlevel: 870

Mytische+9 Instanz – Itemlevel: 875

Mytische+10/11 Instanz – Itemlevel: 880

Schlachtzug Smaragd Grüner Alptraum mytisch – Itemlevel: 880

Schlachtzug Prüfung der Tapferkeit heroisch – Itemlevel: 880

Mytische+12/13/14/15 Instanz – Itemlevel: 885

Schlachtzug Prüfung der Tapferkeit mytisch – Itemlevel: 895

Legendarys – Itemlevel: 910

Bei allen Gegenständen besteht natürlich noch die Möglichkeit dass diese aufgewertet werden, so kann es nämlich sein dass ihr mit etwas Glück (abgesehen von Legendarys natürlich) einen „Kriegsgeschmiedeten“ oder „Titangeschmiedeten“ Gegenstand erhaltet. Kriegsgeschmiedete Rüstungsteile werden um +5 oder +10 Stufen erhöhrt und Titangeschmiedete Rüstungsteile werden um +15 oder mehr Stufen erhöht. So kann es also sein, dass ein Spieler mit sehr sehr viel Glück sogar im Smaragd Grüner Alptraum LFR statt eines Rüstungsteils mit Itemlevel 835 ein 695 Teil bekommt. Dies ist natürlich extremstes Glück, kommt aber durchaus vor. Zusätzlich zu der Aufwertung der Gegenstandsstufen können Rüstungsteile auch durch einen Sockelplatz, zusätzliche Attribute wie „Unzerstörbar“, „Vermeidung“, Bewegungstempo“ oder „Lebensraub“ aufgewertet werden.

Quelle: battle.net