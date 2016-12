Nintendo – Belohnungen für das Aufspüren von 3DS-Sicherheitslücken

Nintendo hat eine Aktion gestartet, um Sicherheitslücken in ihren 3DS-Systemen aufzuspüren. Manche Firmen stellen Hacker, die sich in ihr System einhacken, vom Fleck weg ein, doch nicht so Nintendo. Die japanische Firma bietet jedoch eine Art Kopfgeld für all diejenigen, die Sicherheitslücken im 3DS finden. Dieses Kopfgeld reicht von 100$ bis zu 20.000$. Hier sind besondere Aspekte, nach denen Nintendo sucht:

Below are examples of types of activities that Nintendo is focused on preventing:

Piracy, including:

Game application dumping

Copied game application execution

Cheating, including:

Game application modification

Save data modification

Dissemination of inappropriate content to children



Below are examples of vulnerabilities that Nintendo is interested in receiving information about:

System vulnerabilities regarding the Nintendo 3DS™ family of systems

Privilege escalation on ARM11 userland

ARM11 kernel takeover

ARM9 userland takeover

ARM9 kernel takeover

Vulnerabilities regarding Nintendo-published applications for the Nintendo 3DS™ family of systems

ARM11 userland takeover

Hardware vulnerabilities regarding the Nintendo 3DS™ family of systems

Low-cost cloning

Security key detection via information leaks

Auf der Seite Hackerone können sich Interessenten anmelden.

Quelle: hackerone