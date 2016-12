Call of Duty: Infinite Warfare – Vorbestellerkarte nun für alle kostenlos

Wer sich vor dem Release Call of Duty: Inifite Warefare vorbestellt hatte, bekam bekanntlich die Bonuskarte „Terminal“. Bei der Karte handelt es sich um ein Remake der Flughafenkarte aus Modern Warfare 2. Im aktuellen Teil wurde sie kurzerhand in einen Weltraumhafen umgeändert. Wie nun Activision, via Twitter mitgeteilt hat, wird die Karte nun für alle kostenlos zur Verfügung gestellt. Desweiteren werden in Zukunft noch vier vollwertige DLC Pakete für den Ego Shooter erscheinen.

Missed your chance to get Terminal at launch? We’ve got you covered. Terminal is now free for all #InfiniteWarfare players! pic.twitter.com/0XhMlN6cuu

— Call of Duty (@CallofDuty) 5. Dezember 2016