The Last of Us Part II – Westworld Autorin arbeitet an Story mit

Neil Druckmann hat nach bekannt werden, dass Bruce Straley diesmal nicht als Co-Writer fungieren wird, dessen vorübergehenden Ersatz vorgestellt. Halley Gross wird zusammen mit Druckmann an der Story arbeiten. Gross war unter anderem am Film Snowpiercer beteiligt, in jüngster Vergangenheit war sie aber mitverantwortlich für Westworld. Die Story von The Last of Us Part II soll dabei noch intensiver werden als die des Vorgängers.

Halley’s my kickass co-writer. Can’t wait to share more of the story with y’all. Spoiler alert: it’s intense. #TheLastOfUsPartII https://t.co/KVfh66utce — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 5. Dezember 2016

Couldn’t be prouder to be a part of this! https://t.co/hXSWa1QhoX — Halley Gross (@Grosstastic) 3. Dezember 2016



Quelle: Twitter