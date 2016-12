Death Stranding – Interessante Details aus beiden Trailern

Hideo könnte wie Britney Spears auf die Bühne springen und „Oops, i did it again“ singen. Wieder einmal hat Hideo Kojima der Internetgemeinde neues Futter für Interpretationen, Fan-Theorien und die Suche nach jeder Menge interessanter Details gegeben. Was mit P.T., einem spielbaren Teaser für Silent Hills, angefangen hat, in dem die Spieler gemeinsam Geheimnisse lüfteten, um überhaupt zu erfahren, dass es sich bei P.T. um einen „Playable Teaser“ handelt, geht nun mit Death Stranding weiter.

Death Stranding Trailer

Einerseits sorgt der neue Trailer, indem übrigens Schauspieler Mads Mikkelsen und Filmregisseur Guillermo Del Toro auftreten, natürlich wieder einmal für jede Menge Theorien rund um Hideo Kojimas neuesten Titel Death Stranding. Aber nun wurde ein total interessantes Detail entdeckt, was wirklich absolut bezeichnend für Kojimas Arbeit ist.

Spielt man beide Trailer nebeneinander ab, was über die Website Youtube Doubler sehr gut geht, entdeckt man, dass das Baby, welches der Charakter, der von Norman Reedus in der Hand hält in die Realität des anderen Trailers gezogen wird. Hier erscheint das Baby in dem Gefäß, welches Del Toro in der Hand hält, erst, als das Baby aus der Realität von Norman Reedus verschwindet. Typisch Kojima! Wir danken für den kurzen Ausschnitt, in dem genau das passiert, unseren Kollegen von Kotaku.

Meiner Meinung nach sind aber auch viele andere Szenen gedoppelt, der Blick von Del Toro, dem Baby und Norman Reedus in die Kamera findet bei allen Trailern am exakt selben Moment statt. Wer uns nicht glaubt, darf gerne hier einmal selber nachschauen. Hier haben wir für euch beide Trailer aber hier noch einmal in voller Länge zusammengeschoben, über die Website Youtube Doubler ist das möglich. Was könnt ihr noch an Geheimnissen von Hideo aufdecken?

Wer den neuesten Trailer zu Death Stranding noch nicht gesehen hat, darf natürlich jederzeit nachschauen. Übrigens, auf den Game Awards wurde nicht nur Death Stranding vorgestellt. Lest hier unsere anderen Beiträge zur ereignissreichen Show des Abends.

