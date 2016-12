The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Das sind die amiibo-Funktionen

Seit gestern sind vier neue amiibo-Figuren der Nintendo-Familie im Handel erhältlich. Diese Figuren sehen nicht nur nett aus, sondern schalten in bestimmten Spielen neue Funktionen oder Kosmetika frei. Auch die neuen amiibo der The Legend of Zelda-Reihe kommen mit neuen Funktionen daher – allerdings nicht für die aktuellen Spiele.

Wie Nintendo verriet, wird das wahre Potential der neuen amiibo erst mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die Nintendo Wii U und die Nintendo Switch ersichtlich. Zwar können diese die bisherigen Link und Zelda Figuren in aktuellen Spielen ersetzen, allerdings werden die neuen Funktionen erst mit Breath of the Wild freigeschaltet. Scannt ihr einen der vier neuen amiibo ein, erwarten euch eine handvoll Items im Spiel. Scannt ihr Link aus Ocarina of Time, erhaltet ihr Fleisch. Toon Link bringt euch eine Portion Fische im Spiel und durch Toon Zelda erhaltet ihr eine Anzahl von Pflanzen. Der 8-Bit-Link lässt Fässer im Spiel erscheinen, in denen sich möglicherweise Rubine befinden. Desweiteren kann zu den bisher genannten Items eine Schatztruhe erscheinen, welche ein seltenes Items in sich birgt.

Quelle: nintendoamerica