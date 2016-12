Full Throttle Remastered – Ein erster Blick auf das Remake des Klassikers

Lucas Arts Adventures. Kaum ein Entwickler ruft bei mir derart viele Kindheitserinnerungen zurück wie Lucas Arts. Ob nun Monkey Island oder die Indiana Jones Reihe, alle Titel von Lucas Arts waren großartig und werden von mir in regelmäßigen Abständen immer wieder gespielt.

Ein Titel gerät aber, wenn ich über Lucas Arts zu schwärmen anfange, immer wieder in Vergessenheit, auch wenn der keineswegs schlecht war. Ich habe ihn einfach wesentlich später gespielt, als den Rest. Die Rede ist von Full Throttle.Die Tim Schäfer Biker Story soll nun in einer Remastered Version erscheinen.

„You know what might look better on your nose? The bar!“