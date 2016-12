WoW Legion – Ranglisten in Mystisch+ Instanzen

Schon seit Jahren messen sich die besten und stärksten Gilden untereinander, „wer hat als erstes den Schlachtzug durchgespielt“, „wer schafft den ersten Kill auf dem Server für einen Boss“ und und und. Mit der neuen Erweiterung „Legion“ hielten die mytischen Instanzen Einzug in die Spielwelt von World of Warcraft und damit auch ein neuer Herausforderungszweig bei den Spielern. Spielt man nämlich eine Instanz auf dem Schwierigkeitsgrad mytisch erfolgreich durch, erhält man am Ende zusätzlich einen Schlüsselstein als Belohnung. Diese Schlüsselsteine sind immer nur für eine ganz bestimmte Instanz und enthalten eine Schwierigkeitsgrad. Als Beispiel nehmen wir das erfolgreiche erste durchspielen einer mytischen Instanz. Man erhält also einen +2 Schlüsselstein. Geht man daraufhin in die entsprechende Instanz und setzt den +2 Schlüsselstein in den Sockel am Anfang der Instanz, startet ein Timer und ein Fortschrittsbalken. Schafft man es in einer bestimmten Zeit die Instanz erfolgreich abzuschließen und den Balken auf 100 Prozent zu füllen erhält man am Ende der Instanz 1-3 Truhen als Belohnung. In diesen Truhen findet man Gold, Artefaktmacht und ggfs. Rüstungsteile. Der Spieler der zu Beginn seinen Schlüsselstein sockelte, erhält nun einen neuen Sockelstein (nur wenn man die Instanz innerhalb der vorgegeben Zeit, oder schneller beenden konnte) mit einem erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Dies kann theoretisch bis ins unendliche Gespielt werden, allerdings erhalten die Schlüsselsteine je nach Schwierigkeitsgrad zusätzliche Modifikatoren (Affix bei Stufe +4, +7, +10 usw) um diese noch ein wenig schwerer zu machen. Genau daran messen sich nun viele Spieler um zu sehen, wer die jeweiligen Schwierigkeitsgrade der Schlüsselsteine am schnellsten meistert.

Hier geht es direkt zu den Ranglisten von World of Warcraft.

Quelle: worldofwarcraft.com