The Game Awards 2016 – Hier geht’s zum Live Stream

Heute Abend ist es endlich so weit und die alljährlichen Game Awards werden verliehen. Natürlich stehen die verliehenen Preise im Mittelpunkt, den medialen Trubel nutzen aber die Publisher aus, um ihre neuesten Trailer und Gameplay-Inhalte einem breiten Publikum live im TV zu präsentieren. Erwartet also nicht nur die Verleihung der Preise, sondern auch einige neue Trailer und Infos. So wurde zum Beispiel schon bekannt gegeben, dass ein neuer Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild gezeigt werden soll. Auch ein neuer Trailer zu Prey soll vorgestellt werden.

Zu den Preisen gibt es auch schon eine erste Bekanntgabe: Hideo Kojima wird auf den Game Awards eine Ehrung als Industry Icon, also Ikone der Videospielindustrie in Empfang nehmen. Auf den diesjährigen VGAs kann er diese Ehrung sogar empfangen. Im letzten Jahr fehlte er aufgrund von Streitigkeiten mit Konami und konnte die Ehrungen zu Metal Gear Solid V: The Phantom Pain nicht in Empfang nehmen.

Wer die Game Awards hierzulande sehen möchte, muss entweder eine Nachtschicht einlegen, mit jeder Menge Kaffee und Energy Drinks, oder stellt sich seinen Wecker auf Punkt 2:30 nachts. Damit ihr dann nicht lange suchen müsst, hier ein Link zum Live Stream. Wir wünschen euch viel Spaß!