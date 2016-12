Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Super Mario Maker for Nintendo 3DS

Nun bekommen auch Nintendo 3DS-Besitzer Zugriff auf eine nahezu unbegrenzte Anzahl an „Super Mario“-Leveln! Das Spiel, das bereits für die Wii U erschienen ist, lässt die Spieler nun auch in einer mobilen Version mit beinahe allen Werkzeugen der Wii U-Version Level erstellen. Interaktive Lektionen sorgen dafür, dass jeder in kurzer Zeit selbst lernen kann, kreative Level zu bauen. Ganz neu in der Nintendo 3DS-Version: Nun können Freunde gemeinsam im Team Level erstellen, indem die unvollständigen Level lokal übertragen werden. Level können zwar nicht online mit anderen geteilt werden, jedoch können sich die Spieler mit dem Internet verbinden, um verschiedene Level der Wii U-Version herunterzuladen. Zudem sind bereits 100 von Nintendo erstellte Level mit neuen Herausforderungen enthalten. Wer in einem Level alle Münzen einsammelt oder alle Gegner besiegt, erhält besondere Belohnungen.

Passend zum Plattform-Release vom Super Mario Maker für den Handheld verlosen wir zusammen mit Nintendo ein Exemplar.

Das sind die Preise:

Gewinner 01: 1x Super Mario Maker for Nintendo 3DS

Was muss ich tun?

Du schreibst in die Kommentare unterhalb dieses Beitrages (ohne Anmeldung!!!), welches Mariospiel du am besten findest.

Die Teilnahmebedingungen:

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.