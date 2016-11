I Expect You To Die – Witziger VR-Titel für PS4 und Oculus Rift

I Expect you To Die, ein VR-Spiel nach Escape-The-Room-Manier erscheint am 6. Dezember für die PlayStation VR Brille und Oculus Rift. Zum Release dieses Spiels gibt es einen enorm witzigen Launch Trailer.

Die Reaktion auf die unterschiedlichen Ereignisse im Spiel sind einfach nur grandios. Das hektische, planlose Bewegen, nachdem der Spieler die Bombe im Handschuhfach findet sieht viel zu real aus.

Angelehnt ist der Titel des Spiels übrigens an die Weltbekannt Szene aus James Bond: Goldfinger, in dem James Bond, gespielt von Sean Connery auf einem Tisch von einem Laser von Goldfinger, gespielt von Gert Fröbe, zerteilt wird. „Do you expect me to talk?“ „No Mr. Bond, i expect you to die“. Das Spiel scheint schon rein optisch sehr an die älteren James Bond Filme anzuspielen.

Quelle: VG247.com