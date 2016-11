UNO-Videospiel – Jetzt mit Just Dance- und Rayman-Zusatzinhalten verfügbar

Ubisoft kündigte heute an, dass ab sofort neue Zusatzinhalte für das UNO-Videospiel verfügbar sind. Die neuen Inhalte bringen mit Just Dance neuen Schwung ins kultige Kartenspiel und sollen zudem für ein extra Abenteuer mit Rayman sorgen. Daher sind die Just Dance- und Rayman-Zusatzinhalte ab sofort im PlayStation Store für die PlayStation 4 und im Xbox Store für die Xbox One für einen Preis von 2,99€ pro Paket erhältlich. Zudem werden die Inhalte später in diesem Quartal für den PC (Windows) ebenfalls zum Preis von 2,99€ pro Paket erscheinen. Mit den Just Dance-Themenkarten werden die Spieler starke Effekte in einem coolen Spielraum voller pulsierender Rhythmen erleben. Die Themenkarten betreffen alle anderen Spieler statt wie bisher nur einen Gegner. Die Spieler werden Wege finden, von diesen Themenkarten zu profitieren und es mit jedem Gegner aufzunehmen, egal ob sie durch den Einsatz von Aktionskarten die Rundengeschwindigkeit verlangsamen oder Vorteile aus der Führung eines anderen ziehen. Mit den neuen Zusatzinhalten werden die Spieler UNO in einer neuen und lustigen Umgebung erleben, die erfüllt ist mit neuen visuellen Darstellungen und lebendigen Hintergrundeffekten. Vier brandneue Rayman-Themenkarten ermöglichen es den Spielern, ihre Führung vor den anderen Spielern geheim zu halten, Karten von den Gegnern zurückzuschlagen oder die Hand der Gegenspieler durcheinander zu bringen. Diese neue Umgebung wird von passender Musik aus den originalen Rayman-Spielen, inklusive Laid-Back und Whimsical Styles, begleitet. Die Spieler werden UNO wie nie zuvor in der verrückten und bunten Welt von Rayman erleben.

Quelle: Pressemeldung