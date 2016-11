Highrisers – Urban Survival RPG auf Kickstarter

Auf die Plätze, fertig los, das Team von Solar Powered Games hat heute ihre Kickstarter-Kampagne für das Projekt „Highrisers“ gestartet. Ziel des Crowdfundings ist es, die Veröffentlichung des Urban-Survival Rollenspiels zu beschleunigen und das Spiel mit weiteren Features auszustatten. Dazu sollen in den nächsten vier Wochen stolze 50.000 Euro gesammelt werden. Zusätzlich kann ab sofort unter Steam Greenlight für eine Veröffentlichung von Highrisers auf der Downloadplattform abgestimmt werden und so soll der Titel dann voraussichtlich im Herbst 2017 für den PC erscheinen. In Highrisers kämpfen die Spieler mit vier Charakteren in einer post-apokalyptischen Großstadt ums nackte Überleben. Das Stadtbild ist geprägt von gigantischen Wolkenkratzern in denen die Gruppe versuchen muss, alles zu finden was sie zum Leben braucht. Je weiter sie in die unteren Stockwerke vordringen, desto gefährlicher wird es, denn unheimliche Wesen lauern den überlebenden Menschen auf. Zudem müssen die Spieler die Tageszeit im Auge behalten und sich auf die Nächte vorbereiten, dann nämlich macht sich das Grauen aus den unteren Stockwerken auf den Weg nach oben. Die Spielercharaktere verfügen jeweils über spezielle Fähigkeiten, deren Entwicklung sich mittels eines umfangreichen Skilltrees beeinflussen lässt. In einer faszinierenden, düsteren 16 Bit-Pixelgrafikwelt steuern die Spieler sie durch ihr Abenteuer, setzen ihre Fähigkeiten geschickt ein, um Gegner zu bekämpfen, Ressourcen zu sammeln und durch ein ausgefeiltes Craftingsystem in nützliche Gegenstände zu verwandeln. Verschiedenste Waffen, Nahrungsmittel, Medizin oder Werkzeuge lassen sich auf diese Weise erstellen und verwenden. Je stärker die Charaktere werden, desto tiefer erkunden sie ihren Wolkenkratzer und entscheiden, wann es Zeit ist, mit dem reparierten Helikopter das nächste Hochhaus aufzusuchen, um nach und nach aus der post-apokalyptischen Metropolis zu entkommen.

Die Features von Highrisers in der Übersicht:

Beeindruckende 16 Bit-Pixelgrafik stellt die Welt der Wolkenkratzer in kleinsten Details nach.

Prozedural erzeugte, hochinteraktive Level, in denen fast alles zerlegt werden kann, um Craftingressourcen zu finden.

Vier einzigartige Charaktere, jeder mit individuellem Skilltree. Es gilt eine perfekte Skillkombination zu finden, da die Eigenschaften der Charaktere oft miteinander verbunden sind und sie sich so optimal ergänzen können.

Freie Wahl der Level: Die Spieler entscheiden, wann sie sich aus den relativ sicheren oberen Stockwerken der Wolkenkratzer in die gefährlicheren unteren vorwagen – und wann es Zeit ist, den nächsten Wolkenkratzer aufzusuchen.

Dynamische Wettereffekte und die damit veränderten Lichtverhältnisse erzeugen eine stets wechselnde Atmosphäre und haben Einfluss auf das Gameplay.

Der Titel verfügt über einen eigens komponierten Soundtrack und Charaktere mit jeweils individuellen Sprechern.

Die Kickstarterkampagne zu Highrisers findet ihr HIER, oder schaut bei Steam Greenlight vorbei.

Quelle: Pressemeldung