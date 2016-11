An Assassin’s Creed Series – Last Descendants: Aufstand in New York – Erster Teil der neuen Jugendbuchserie jetzt erhältlich

Auf den Spuren des fünfzehnjährigen Owen können Assassin’s Creed-Fans auch in diesem Herbst wieder voll in das Universum der beliebten Spielereihe abtauchen. Ab heute ist „An Assassin’s Creed Series. Last Descendants. Aufstand in New York“ überall erhältlich. Der Titel bildet den Auftakt der großen Assassin’s Creed-Jugendbuch-Trilogie von Matthew J. Kirby und erscheint in Deutschland im FISCHER Kinder- und Jugendbuch Verlag. Der zweite Band folgt im Frühjahr 2017. Der erste Teil entführt seine Leser in das New York des Jahres 1863, das in den Wirren des Amerikanischen Bürgerkrieges versinkt. Nach der Einführung der Wehrpflicht können sich reiche New Yorker vom Einsatz gegen die Südstaaten freikaufen. Wer arm ist, muss in die Schlacht und den sicheren Tod ziehen. Aufgebracht von diesen Ungerechtigkeiten, startet ein wütender Mob eine blutige Revolte. Inmitten dieses Chaos findet sich der fünfzehnjährige Owen wieder – der Junge kommt aus der Gegenwart. Mit dem Ziel, die Unschuld seines Vaters zu beweisen, macht er den Besitzer eines Animus ausfindig und taucht in die Erinnerung seiner Ahnen ein. Doch es zieht ihn weit tiefer in die Vergangenheit, als er es sich erhofft hatte. Als Owen begreift, dass er durch seinen Schritt Teil einer viel größeren Geschichte geworden ist, ist es längst zu spät: Plötzlich steckt er inmitten der Jahrtausende währenden Fehde zwischen dem Geheimbund der Assassinen und dem mächtigen Templer-Orden und ihrer Jagd nach den berüchtigten Edensplittern. Hautnah erlebt Owen die Wirren des amerikanischen Bürgerkriegs. Jetzt ist es an ihm, nicht nur den Namen seines Vaters reinzuwaschen, sondern auch einen der Edensplitter und damit sein eigenes Überleben in der Gegenwart zu sichern. Die Fortsetzung „An Assassin’s Creed Series. Last Descendants. Das Grab des Khan“ erscheint voraussichtlich am 27. April 2017.

Quelle: Pressemeldung