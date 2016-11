Pokémon Sonne & Pokémon Mond – Willkommen in Alola!

In den neuesten Spielen der Kultserie erleben Nintendo 3DS-Fans ein großes Abenteuer und entdecken völlig neue Pokémon. Nach dem weltweiten Phänomen Pokémon Go steht nun der nächste, große Pokémon-Hit auf dem Programm: Über Europa gehen die zwei großen Himmelslichter heute gleichzeitig auf, denn heute erscheinen für die mobilen Konsolen der Nintendo 3DS-Familie die beiden neuen Spiele Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Alola ist eine wunderschöne Welt, die aus vier großen Tropeninseln und einem künstlichen Eiland besteht. Vor dem Start dürfen die Spieler entscheiden, ob sie als Junge oder als Mädchen dorthin reisen möchten. Sobald sie in Alola ankommen, geht es auch schon los: Sie treffen auf Prof. Kukui und eine ganze Riege unvergesslicher Charaktere, während sie die Inseln erkunden, unentdeckte Pokémon aufstöbern und immer neue Herausforderungen bestehen. Auf Alola leben Menschen und Pokémon in friedlicher Koexistenz. Darum hat sich auf dem Archipel eine Kultur entwickelt, die sich völlig von anderen Regionen unterscheidet. So dürfen sich selbst Kenner der Spielserie auf komplett neue Pokémon-Erlebnisse freuen. Dank der idyllischen Spielwelt, der liebenswerten Helden, der fantastischen Abenteuer und der abwechslungsreichen Spielmodi sind Pokémon Sonne und Pokémon Mond in Japan und den USA bereits echte Verkaufsschlager geworden. Auch in Deutschland zeigen sich die Kritiker einhellig begeistert und die Nintendo 3DS-Fans ebenso. Denn sie können die neuen Abenteuer von Pokémon Sonne und Pokémon Mond nicht nur als Single-, sondern auch als Multiplayer-Spaß erleben. Im brandneuen Battle Royale-Modus können bis zu vier Trainer ihre besten Pokémon in spannenden Wettkämpfen gegeneinander antreten lassen. Sieger ist, wer am Ende die meisten gegnerischen Pokémon besiegt hat.

Pokémon Sonne und Pokémon Mond erscheint ausschließlich für die tragbaren Konsolen der Nintendo 3DS-Familie. Diese Reihe reicht vom günstigen Einsteigermodell Nintendo 2DS bis zum New Nintendo 3DS XL mit extragroßem Bildschirm. Neben den separat erhältlichen Spieleneuheiten erscheinen auch zwei attraktive Hardware-Pakete. So ist ab sofort die Nintendo 2DS Special Edition Pokémon Sonne sowie die Nintendo 2DS Special Edition Pokémon Mond erhältlich. Sie umfasst eine spezielle Edition des Nintendo 2DS, die auf einer 4GB SD-Karte vorinstallierte Spielversion sowie ein Netzteil. Bereits seit dem 18. November ist die New Nintendo 3DS XL Solgaleo und Lunala Limited Edition zu haben. Dabei handelt es sich um einen schwarzen New Nintendo 3DS XL, der mit Bildern der legendären Pokémon Solgaleo und Lunala verziert ist.

Quelle: Pressemeldung