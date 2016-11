The Walking Dead: The Telltale Series: A New Frontier – Erste Episode erscheint Ende Dezember

Telltale gibt heute das Startdatum für The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier bekannt und veröffentlicht das Key Art für die dritte Staffel der von Kritikern gefeierten Serie. Die erste von fünf Episoden von The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier wird am 20. Dezember erscheinen und digital über den Telltale Online Store, Steam und anderen Vertriebsplattformen sowie über den Xbox Games Store für Xbox One und Xbox 360 und über das PlayStation Network für PlayStation 4 und PlayStation 3 erhältlich sein. Die Episode wird am gleichen Tag auch für iOS Geräte via App Store und für Android-Geräte vie Google Play verfügbar sein.

Am 7. Februar wird auch eine spezielle ‚Season Pass Disc‘ für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Season Pass Disc enthält die Auftaktepisode der dritten Staffel und Download-Zugang zu den weiteren Folgen, sobald veröffentlicht. PlayStation4-Besitzer können die digitale Version über die Produktseite im Online-Store vorbestellen. Alle PS4-Vorbesteller erhalten zusätzlich eine Version von The Walking Dead: Season Two und The Walking Dead: Michonne. Auf Steam kann das Spiel ebenfalls vorbestellt werden. Käufer erhalten hier einen 10%-Rabatt auf den Preis. Wenn die Familie alles ist, was noch übrig ist… Wie weit würdest du gehen, um sie zu beschützen? Vier Jahre nachdem die Untoten die Gesellschaft heimgesucht haben, beginnen kleine Inseln der Zivilisation aus dem Chaos aufzuerstehen. Aber zu welchem Preis? Kann den Lebenden getraut werden? In der Rolle von Javier, einem jungen Mann der entschlossen ist, seine Familie wiederzufinden, treffen Spieler auf ein junges Mädchen, das ebenfalls unvorstellbare Verluste erleiden musste. Ihr Name ist Clementine und ihr Schicksal ist mit dem von Javier verbunden. Beide erleben eine Geschichte, in der die Entscheidungen des Spielers über Leben und Tod bestimmen.

Ein erster umfangreicher Einblick in die Auftaktepisode wird am 1. Dezember live auf der Bühne bei den The Game Awards gezeigt werden.