Lego City Undercover – Erscheint nun auch für andere Plattformen

Wie Warner bekannt gegeben hat, wird das WiiU Exklusive Lego Undercover nun auch für andere Plattformen erscheinen. Das Open World Spiel soll demnach für den PC, die PlayStation 4, Xbox One und Nintendos kommende Switch-Konsole erscheinen. Als groben Releasetermin nannte der Publisher Frühjahr 2017.

Join the Chase! LEGO CITY Undercover is looking for new recruits on PlayStation®4, Xbox One®, Nintendo Switch™ and STEAM® in Spring 2017. pic.twitter.com/D1YJpmFKIR

