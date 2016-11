WoW Legion – Statement zur Dropchancen bei Legendaries

Es ist ein heiß diskutiertes Thema in vielen WoW Foren, die Dropchance von Legendaries. Damit nicht weiterhin neue Ideen und Gerüchte in den Topf geworfen werden, hat sich CM Aerythlea jetzt im offiziellen WoW Forum zu Wort gemeldet. So soll die Dropchance eben nicht durch die aktive Spielzeit und das durchschnittliche Itemlevel beeinflusst werden. Als Beispiel genannt wurden Spieler A und Spieler B beide mit gleicher Spielzeit und gleichem Itemlevel. Spieler A saß Beispielsweise die meiste Zeit in Dalaran rum, machte ab und zu ein paar Weltquests oder Instanzen. Also nicht wirklich viel Legendary Content. Spieler B hingegen verbrachte den Großteil seiner Spielzeit in mytischen Instanzen, den aktuellen Schlachtzügen oder anderem Content für die Legendaries. Somit hat Spieler B seine Chance auf ein Legendary gegenüber Spieler A deutlich erhöht. Selbstverständlich kann Spieler A durch unglaublich viel Glück ebenfalls ein Legendary erhalten, aber Spieler B hat durch seinen regelmäßigen Content einfach eine ordentliche und höhere Dropchance. Kurz gesagt:

„if you do the content, the Legendaries will come.“

Quelle: battle.net