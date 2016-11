Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Watch_Dogs 2 Paket

Nutzen Sie Hacken als Waffe in der massiven und dynamischen Welt von Watch Dogs 2. Willkommen in San Francisco. Eine der auserwählten Städte, die durch das neue Betriebssystem ctOS 2.0 zu einer sichereren und effizienteren Metropole gemacht wurde. Oder? Als Marcus Holloway, einem genialen jungen Hacker, schließen Sie sich der berüchtigten Hackergruppe DedSec an und decken die verborgenen Gefahren von ctOS 2.0 auf. Bringen die fiesen Machenschaften korrupter Unternehmer ans Licht, die ctOS 2.0 nutzen, um Bürger um großen Umfang zu überwachen und zu manipulieren. Mit der Kunst des Hackens und DedSec an Ihrer Seite müssen Sie den Cyberangriff des Jahrhunderts starten, ctOS 2.0 lahmlegen und die Freiheit jenem zurückgeben, denen sie gehört: Dem Volk.

Wir verlosen zusammen mit Ubisoft Deutschland ein kleines Fan-Paket zum neuen Spiel Watch_Dogs 2.

Gewinner 01: 1x Watch_Dogs 2 Fan-Paket bestehend aus einem T-Shirt (Größe M) und einer Powerbank mit eingebautem Lautsprecher

Du schreibst in die Kommentare unterhalb dieses Beitrages (ohne Anmeldung!!!), was dir an Watch_Dogs 1 gefallen oder nicht gefallen hat.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Ubisoft Deutschland für die Bereitstellung der Preise.