Skyrim Special Edition – Neuer Patch erschienen

Wie Bethesda bekannt gegeben hat, ist ab sofort für die Playstation 4 Fassung des Rollenspiels The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ein neuer Patch erhältlich. Der Patch 1.2 behebt Abstürze, korrigiert Fehler und erhöht die allgemeine Stabilität und Performance des Spiels. Für die Xbox One wird der Patch im Laufe der Woche erscheinen.

The 1.2 Update for #SkyrimSpecialEdition is available on PC & PS4. Xbox One update arrives later this week https://t.co/o5p89f8nNE pic.twitter.com/Oy5uR9LMhP

— BethesdaGameStudios (@BethesdaStudios) 14. November 2016