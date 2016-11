Rainbow Six Siege – Erhält ein weiteres Jahr neue Zusatzinhalte

Ubisoft Montréal, das Entwicklerteam von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, kündigte via Twitter an, dass der Shooter ein ganzes weiteres Jahr mit neuen Inhalten versorgt wird. Allerdings sei noch nicht bekannt, welche Erweiterungen man in Planung hat und ob diese Inhalte mit dem jetzigen Season Pass erhältlich sein werden. Möglich sei auch, dass die Inhalte in einem zweiten Season Pass zum Kauf angeboten werden.

Bereits im vergangenen Jahr wurde das Spiel mit vier zusätzlichen Karten und acht weiteren Operatoren bedacht. Dabei erhielten Season-Pass Besitzer die Operatoren sofort ohne weitere Kosten, während alle anderen Spieler diese erst mit der Ingame-Währung freischalten mussten. Auch die weiteren geplanten Inhalte sollen – was das reale Geld anbelangt – kostenlos freischaltbar sein.

The past year has been an incredible journey, and we are excited to have you join us for another full year of content! pic.twitter.com/2W9youloDJ

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) November 13, 2016