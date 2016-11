Overwatch – The Arcade und neue Maps

Während des Overwatch Panels auf der BlizzCon 2016 haben Jeff Kaplan und weitere Entwickler Details zum kommenden Modus „The Arcade“ bekannt gegeben. The Arcade bringt so einige neue Modi mit sich, so gibt es zum Beispiel den 1vs1 Modus „Mystery Duel“. In diesem Modus werden beide Gegenspieler den gleichen zufälligen Helden spielen und sich so direkt messen können. Im 3vs3 Modus „Elemination“ kann man pro Team nur noch einen Helden wählen und kann diesen auch im laufenden Spiel nicht mehr wechseln. Das besondere ist, wer in diesem Modus stirbt, bleibt bis zum Ende tot und nur mit Mercys Wiederbelebung kann man zurück ins Spiel kommen. Desweiteren wird es den 6vs6 Modus „No Limits“ geben, in dem in der Wahl der Helden keine Limits gesetz werden, denn das bisherige „Quick-Play“ wird auch überarbeitet. Blizzard reagiert hier auf die vielen Beschwerden der Spieler, dass immer öfter die gleichen Helden, wie z.B. Genji mehrfach gewählt werden. Also wird diese Option zukünftig für die Quick-Plays entfallen und jeder Held darf nur noch ein mal gepickt werden. Neu ist auch das Arcade „Belohnungs-System“, denn nach 9 Spielen im Arcade Modus könnt ihr ein mal die Woche drei Lootboxen abstauben.

Neuigkeiten gibt es natürlich auch im Bereich der Maps, so sprachen die Entwickler über zwei neue Maps. „The Oasis“ wurde bereits angespielt und soll eine arabische Wüste darstellen, die Map soll ca. Anfang 2017 veröffentlicht werden. Die zweite Map ist „Eco Point: Antarktika“ und stellt die Heimat der Heldin Mei dar. Diese Map soll, so die Entwickler für die 1vs1 Duelle genutzt werden.

Quelle: playoverwatch.com