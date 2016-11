To the Moon – Fortsetzung kommt im Sommer 2017

To the Moon, wohl kaum ein anderes Spiel habe ich für so viele wunderschöne, traurige und lustige Momente in Erinnerung. Das Spiel lebt von seinem Storytelling, seinen genialen Dialogen und insgesamt einfach von der liebevoll geschriebenen Story. Nun wurde bekannt gegeben, dass im kommenden Jahr eine Fortsetzung zum Indie-Titel für PC, Mac und Linux erscheinen wird. Diese trägt den Titel Finding Paradise. Wie auch schon in To the Moon spielt ihr wieder die beiden Doktoren Eva und Neil, wo sie einem auf dem Sterbebett liegendem Menschen wieder eine falsche Erinnerung einbauen, um seinen Lebenswunsch zu erfüllen.

„Finding Paradise ist der zweite Teil der To The Moon Serie. Ihr folgt weiter dem Leben des neuen Patienten der beiden Doktoren. Colin, dessen Leben Sie zu entwirren versuchen und ihm einen Wunsch erfüllen müssen, der in sich selbst widersprüchlich zu sein scheint.“

Es gab neben dieser vollwertigen Fortsetzung auch kleinere Mini-Storys, wie A Bird Story und zwei kleine Episoden über Eva und Neil. Jeder weitere Titel soll aber für sich selbst stehen und keinen direkten Bezug zum Vorgänger haben. In jedem Teil sollt ihr dabei natürlich auch einen neuen Patienten haben, der wieder seinen eigenen Lebenstraum hat.