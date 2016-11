The Game Awards 2016 – Neue Infos bekannt gegeben

Wie Geoff Keighley bekannt gegeben hat, wird die Show „The Games Awards 2016“ am 01. Dezember 2016 im Microsoft Theater in Los Angeles um 17:30 Uhr stattfinden. Bei uns in Deutschland ist es dann bereits Freitag, der 02.Dezember 2:30 Uhr Ortszeit. Die Videospieloscars kann man dabei über YouTube, Twitch, PSN und Xbox.com, Twitter, Snapchat und Facebook Live anschauen können. Zudem wird das Event auch erstmals in VR übertragen. Hierzu wurde eine Partnerschaft mit NextVR eingegangen. Erstmals in der Geschichte der Awards wird das Event, durch den Partner Tencent, in China übertragen.

<blockquote class=“twitter-tweet“ data-lang=“de“><p lang=“en“ dir=“ltr“>This year's <a href=“https://twitter.com/thegameawards“>@thegameawards</a> will be one of the widest distributed digital events in history. See you live on December 1 around the world! <a href=“https://t.co/3NYel67Czm“>pic.twitter.com/3NYel67Czm</a></p>— Geoff Keighley (@geoffkeighley) <a href=“https://twitter.com/geoffkeighley/status/793842538713014272″>2. November 2016</a></blockquote>

Quelle: Twitter