Gewinnspiel – Wir verlosen 2x What We Become (Blu-ray + DVD)

Noch ist alles friedlich in der beschaulichen Vorstadtsiedlung Sorgenfri. Noch! Denn schon bald brechen Chaos und Wahnsinn in Form eines rasend schnell um sich greifenden Virus über die Vorgärten herein, das vor nichts haltmacht. Die Regierung handelt sofort und riegelt die Häuser hermetisch ab die unter Zwangsquarantäne gestellten Bürger sind von nun an sich selbst überlassen, während die aggressive Seuche direkt vor ihrer Haustür unaufhaltsam wütet. Zum Schutz vor den blutrünstigen, beißenden Infizierten greifen die Bewohner zu extremen Maßnahmen ….

Wir verlosen zusammen mit Capelight Pictures zwei Exemplare von What We Become.

Das ist der Preis:

Gewinner 01: 1x What We Become als Blu-ray

Gewinner 02: 1x What We Become als DVD

Was muss ich tun?

Du schreibst in die Kommentare unterhalb dieses Beitrages (ohne Anmeldung!!!), deinen Lieblingshorrorfilm.

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 16 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 17. November 2016. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Capelight Pictures für die Bereitstellung der Preise.