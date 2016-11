Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Bastille Day (Blu-ray + DVD)

Michael Mason (Richard Madden), der mithilfe gerissener Taschendiebstähle seinen Lebensunterhalt bestreitet, gerät nach einem Anschlag in Paris ins Visier der Geheimdienste. Der CIA-Agent Sean Briar (Idris Elba) wird auf ihn angesetzt. Aber Mason ist nicht nur unschuldig, er ist auch der Einzige, der die Spur zu den Attentätern zurückverfolgen kann. Gemeinsam decken Briar und Mason eine Verschwörung auf, deren Netz bis in die obersten Reihen des französischen Staatsapparates reicht… Nervenzerreissende Spannung ist garantiert, wenn Golden-Globe-Preisträger Idris Elba („Luther“, „Beasts of No Nation“) in diesem atemlosen Actionthriller auf Richard Madden („Game of Thrones“) trifft, um in Paris für Recht und Ordnung zu sorgen.

Wir verlosen zusammen mit Studiocanal Home Entertainment zwei Exemplare von Bastille Day.

Das ist der Preis:

Gewinner 01: 1x Bastille Day als Blu-ray

Gewinner 02: 1x Bastille Day als DVD

Was muss ich tun?

Du schreibst in die Kommentare unterhalb dieses Beitrages (ohne Anmeldung!!!), deinen Lieblingsfilm mit Idris Elba.

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 16 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 17. November 2016. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Studiocanal Home Entertainment für die Bereitstellung der Preise.