World of Final Fantasy – Neuer kostenloser DLC angekündigt

Neben den Arbeiten zu Final Fantasy XV werkelt Square Enix an den DLCs zum Spiel World of Final Fantasy. Jetzt wurde bekannt, dass Sora, der Protagonist der Kingdom Hearts-Reihe, eine Runderneuerung im niedlichen Chibi-Stil erhalten und diesen Winter als kostenloser DLC für World of Final Fantasy verfügbar sein wird. World of Final Fantasy erscheint am 28. Oktober 2016 für PlayStation 4 und Vita.

Um die Veröffentlichung von Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Anfang nächsten Jahres zu feiern, wird Sora im Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD-Outfit als Erlöser für eine begrenzte Zeit für World of Final Fantasy-Spieler erhältlich sein. Allerdings folgen weitere Informationen dazu, wie man die Beschwörung Soras als Erlöser erhält, zu einem späteren Zeitpunkt.

In World of Final Fantasy begleiten Spieler die Zwillinge Reynn und Lann auf ihrer Reise durch die geheimnisvolle Welt Grymoire und ihrer Suche nach ihren verlorenen Erinnerungen. An diesem seltsamen Ort werden die jungen Helden über 200 einzigartige und wundervolle Kreaturen, genannt Miragen, und eine ganze Reihe legendärer Final Fantasy-Charaktere treffen. Mit Hilfe des neuartigen Mirage-Kampfstapel-Systems lassen sich auch die fürchterlichsten Feinde besiegen.

Quelle: Pressemeldung