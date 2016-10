Wie die Entwickler der Rennsimualtion Project Cars, Slighty Mad Studios bekannt gegeben haben, wurden mehr als 2 Millionen Einheiten des Spieles für Playstation 4, Xbox One und PC an den Handel ausgeliefert. Project Cars erschien am 07. Mai 2015 in Europa, am 12. Mai 2015 in Amerika und am 09. Juli in Japan.

Quelle: teamvvv.com