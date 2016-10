HASBRO Family Fun Pack Super Edition – Ab sofort verfügbar

Ubisoft und Hasbro Inc. kündigten an, dass die Hasbro Family Fun Pack Super Edition ab sofort als digitaler Download verfügbar ist. Die Hasbro Family Fun Pack Super Edition ist ein exklusives Bundle bestehend aus sechs vollständigen Videospielen, die auf Hasbros berühmten Brettspielen basieren. Das Bundle ist für die Xbox One sowie für das PlayStation4 erhältlich. Die Fun Pack Super Edition bietet stundenlangen Spielspaß gemeinsam mit Freunden, der Familie oder online mit Spielern auf der ganzen Welt. Sechs erfolgreiche Hasbro-Spielemarken – MONOPOLY Plus, RISIKO, RISIKO Urban Assault, TRIVIAL PURSUIT Live!, Flottenmanöver und BOOGLE – wurden für die Konsole entwickelt, um atemberaubende Umgebungen zu schaffen und den traditionellen Spielregeln neue, anpassbare Regeln und Missionen hinzuzufügen. Egal ob Geldverwaltung, strategisches Denken, Jonglieren mit Worten oder Allgemeinwissen, die Hasbro Family Fun Pack Super Edition bietet eine einzigartige Erfahrung für Spieler jeden Alters.

MONOPOLY Plus:

Das MONOPOLY Plus-Videospiel erweckt das kultige Brettspiel mit einer bunten und animierten 3D-Stadt zum Leben. Durch den Erwerb von interaktiven Häusern und Hotels entwickelt sich die Stadt im Laufe des Spiels. Die Spieler können sich für eine der verschiedenen „Hausregeln“ entscheiden und dadurch ihr Spiel selbst anpassen. Zudem haben die Spieler die Wahl, sich für den „Schnelleres Spiel“-Modus zu entscheiden. Dabei umrunden sie schneller das Spielfeld und die Partie kommt früher zum Ende als im normalen Modus.

RISIKO:

Die Videospielversion von RISIKO behält die klassischen Regeln des Original-Spiels aus dem Jahr 2010 bei, bringt aber auch einen modernen Einfluss in das weltberühmte Strategiespiel mithilfe von taktischen 3D-Schlachtfeldern, konfigurierbaren Sieg-Bedingungen und verschiedenen Regel-Variationen. Die Spieler können ihren inneren Kommandeur wecken, während sie mithilfe des klassischen Kartenüberblicks in einem High-Tech Kontrollraum ihre Pläne schmieden und ihre Gegner dominieren.

RISIKO: Urban Assault:

Das RISIKO Urban Assault-Videospiel ist eine spannende neue Version des RISIKO-Spiels, die in einer post-apokalyptischen Welt in Städten rund um den Globus spielt. Von New York bis nach Shanghai gehen Spieler strategisch vor und besiegen so ihre Feinde. Im Kern besitzt das Spiel die gleiche DNA wie auch das Original, welche die Reihe so erfolgreich gemacht hat. Zudem bietet Urban Assault einen zusätzlichen Strategie-Teil, der sich durch Kommandeure, Einrichtungen und Allianzen darstellt.

BOOGLE:

Das BOOGLE-Videospiel bringt das klassische dreiminütige Wortspiel auf ein neues Niveau. Neue Regeln wie beispielsweise Punkt-Multiplikatoren, zeitlich begrenzte Wettkämpfe sowie das Sperren von Buchstaben bringen neue Strategien hervor, mit denen der Spieler seine Gegner übertreffen kann. Die Spieler können ihre Freunde herausfordern oder im Multiplayer gemeinsam oder gegeneinander antreten. Sie werden ihre Wortspiel-Fähigkeiten weiterentwickeln, die Bestenliste heraufklettern und Trophäen gewinnen!

TRIVIAL PURSUIT Live:

Mit überarbeiteten und anspruchsvollen Leveln und vier einzigartigen Fragenformaten ist das TRIVIAL PURSUIT Live!-Videospiel für alle Spielertypen geeignet. Von normalen Multiple-Choice-Fragen bis hin zum Bankkonto, wo die Spieler eine mehrfache Auswahl aus 16 Fragen auswählen können. TRIVIAL PURSUIT Live! enthält mehr als 1.200 Fragen, bei denen die Spieler ihr Wissen auf die Probe stellen können.

Flottenmanöver:

Im Flottenmanöver-Videospiel können die Spieler ihre Flotte in Stellung bringen und mithilfe strategischer Fähigkeiten auf einem modernen, dynamischen und interaktiven 3D-Spielfeld ihre Gegner vernichten, bevor ihre eigene Flotte sinkt. Der neue „Konflikt auf See!“-Modus bringt neue, spannende Features in den klassischen Spielablauf. In diesem Modus müssen die Spieler strategisch vorgehen, indem sie ihre Ressourcen koordinieren und die Spezialkräfte ihrer Flotte nutzen. Nur so gelangen sie zum Sieg. Spieler, die eine Herausforderung suchen, können lokal gegen Freunde spielen oder online in einem einzigartigen Spieler-gegen-Spieler-Wettkampf antreten. Zudem wird der Fortschritt auf der weltweiten Bestenliste angezeigt.

