Dark Souls III – Trailer zu Ashes of Ariandel zum Launch veröffentlicht

Bandai Namco veröffentlichte heute Dark Souls III: Ashes of Ariandel, wobei es sich um die erste von zwei Erweiterungen handelt, die für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erscheint. Ashes of Ariandel ist im Season-Pass enthalten, aber kann auch separat für 14,99 € erworben werden.

Zurück in der Welt von Dark Souls III decken Spieler ein schreckliches Geheimnis auf, das in den Tiefen eines verfluchten Gemäldes aus einer anderen Zeit liegt. Sie werden sich in einem ganz neuen Gebiet mit furchterregenden neuen Gegnern, Herausforderungen und spannenden neuen Geschichten, die die Story von Dark Souls III weiterführen, wiederfinden. Bandai Namco und Entwickler From Software haben pünktlich zum Release einen Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Quelle: Pressemeldung