BATMAN – The Telltale Series: Episode 3 ab sofort erhältlich

Telltale hat heute die Veröffentlichung von BATMAN – The Telltale Series Episode 3: ‚New World Order‘ bekannt gegeben.

Die dritte Folge der fünfteiligen Staffel ist ab heute digital für PC im Telltale Online Store, auf Steam und anderen Vertriebsplattformen sowie für Xbox One im Xbox Games Store erhältlich sein. Die Episode ist ebenfalls für iOS via App Store und Android-Geräte via Google Play verfügbar. Für PS4 und PS3 via PlayStation Network wird Episode 3: ‚New World Order‘ in Europa am 27. Oktober erscheinen.

Ein neuer Trailer zu Episode 3 wurde ebenfalls veröffentlicht:



Um die Veröffentlichung der dritten Folge zu feiern, bietet Telltale Episode 1: ‚Realm of Shadows‘ bis zum 7. November 2016 KOSTENLOS zum Download für PC via Steam und Android via Google Play an.

Episode 4: ‚Guardian of Gotham‘ wird im November erscheinen und Episode 5: ‚City of Lights‘ wird die Staffel im Dezember abschließen. Konkrete Veröffentlichungstermine werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Quelle: Telltale