Mafia 3 – Mögliche Verkaufszahlen bekannt gegeben

Wie Branchen Insiderin „Astronaut Claire“ via Twitter bekannt gegeben hat, könnte sich das Action Spiel Mafia 3 weltweit rund drei Millionen mal verkauft haben. Laut ihrer Aussage hat sich allein die PC-Fassung des Spiels über 300.000 mal verkauft.

I’m hearing insider rumbles of at least 3 million worldwide sales for Take Two’s Mafia III despite mixed reviews. It has 300K Steam owners!

