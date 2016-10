Lost Soul Aside – Ein Mann Projekt bekommt Unterstützung von Sony

Im August tauchte ein Trailer zu Lost Soul Aside auf. Der Titel ist ein Ein Mann Projekt des koreanischen Entwicklers Bing Yang. Via Twitter ließ der Entwickler Fans jetzt wissen, dass er inzwischen Support von Sony erhält und der Titel daher zeitlich begrenzt, exklusiv für PS4 erscheinen wird. Als Release wird 2018 angepeilt.

Hey friends,I got some messages asking about the progress, actually I have got support from Sony and will work on it with some other devs. pic.twitter.com/QskF4riHCg

