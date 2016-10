WoW Legion – Das ist neu in Patch 7.1

Nächste Woche Mittwoch, den 26.10.2016 kommt der neue Legion Patch 7.1 und neben der neuen mystischen Instanz „Rückkehr nach Karazhan“ gibt es vieles zu entdecken. In Suramar beginnt der Aufstand der Nachtsüchtigen gegen die Nachtgeborenen. Diese neue Questreihe wird für den Zeitraum von insgesamt 9 Wochen freigeschaltet. Wenn ihr innerhalb dieses Zeitraumes die Questreihe abschließt, erhaltet ihr den „Manasäblers des Arkanisten“ als Reittier. Zu beachten ist, dass diese Questreihe voraussetzt das ihr alle bisherigen Kapitel in Suramar beendet habt und somit den Erfolg „Guter Sumariter“ auf eurem Konto habt. Wer das geschafft hat, sollte also die Augen nach der Startquest „Keine Verbindung“ offen halten.

Mit dem neuen Patch hält auch eine neue Fraktion Einzug auf den verheerten Inseln und wir dürfen samt Weltquest die „Helarjar“ begrüßen. Aber auch die Freischaltung der Weltquest will erarbeitet werden, also macht euch in Dalaran auf die Suche nach der Startquest „Zum Handeln gezwungen“. Zusätzlich hat sich auch eine neue Raubtierspezies auf den Inseln niedergelassen, die neuen Falkosaurier sind für Spieler die die Berufe „Erste Hilfe“ und „Kochkunst“ erlernt haben wichtig, denn sie droppen neue Rezepte. Spieler mit einem großen Herzen, können einen verwaisten Falkosauren als Haustier adoptieren und wer weiß, vielleicht wird daraus noch ein Reittier?

Neues gibt es auch für Fans von Haustierkämpfen, denn in den Schlachtzügen Ulduar, der Prüfung des Kreuzfahrers und der Eiskronenzitadelle könnt ihr auf die Suche nach neuen Haustieren gehen und euch mit neuen Gegnern messen. Unter anderem gibt es folgende neue Haustiere zu erbeuten, das Astralhäschen „Sternenstaub“ und den Raidboss Mimiron als „Ultrapanzer G0-R41-0N“ , besonders das kleine Häschen dürfte nicht so leicht zu bekommen sein. Wer es sich schnappen will muss alle neuen Haustiere aus den Schlachtzügen erbeuten und dann der per Post verschickten Einladung Algalons folgen um gegen seine Haustiere anzutreten. Ist Algalon besiegt, erhaltet ihr das Häschen „Sternenstaub“.

Zu Guter letzt noch ein kleines Highlight mehr, denn auf der Insel Alcaz trefft ihr auf Doktor Weavil und könnt mehr über seinen Plan erfahren. Natürlich könnt ihr nebenbei ein paar Sachen abstauben wie zum Beispiel den Elektrisierten Schlüssel, einen Gegenstand, der es Jägern ermöglicht, eine der drei mechanischen Arachnodrohnen-Spinnen zu aktivieren und anschließend zu zähmen.

Hier für euch noch eine Videozusammenfassung der neuen Inhalte von Patch 7.1.:

Quelle: worldofwarcraft.com