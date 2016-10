The Last Guardian – Goldstatus erreicht

Nach einer Ewigkeit der Warterei und massenweise Komplikationen gibt es endlich gute Nachrichten für all diejenigen, die sehnlichst auf The Last Guardian warten. SCE Worldwide Studios Präsident Shuhei Yoshida verkündete nun auf Twitter, dass das Spiel endlich den Goldstatus erreicht hat. Man sei sehr aufgeregt, dass die Fans das Spiel endlich demnächst spielen werden können.

I've waited a very long time to say this… The Last Guardian has gone gold! I'm so excited for you all to finally experience it ˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖

— Shuhei Yoshida (@yosp) October 22, 2016