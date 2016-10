Playstation VR – Spielehändler in UK verlangt Geld für Test

Der britische Spielehändler GAME verlangt Geld von neugierigen Gamern die Sonys VR Headset testen wollen. Und die Preise sind dabei auch noch etwas überzogen. Für 10 Minuten fallen umgerechnet rund 6€ an und für 30 Minuten kostet es rund 17€. Solltet ihr danach ein Headset kaufen bekommt ihr das Geld zwar wieder zurück, falls nicht ist das Geld selbstverständlich weg. Ob es das wert ist, kann man aufgrund der Reaktionen auf diese Ankündigung eher bezweifeln.

Not only do we have our in store #PSVR experience starting up today we also have stock available!

£5 for 10 minutes, £15 for 30 mins.

;D. pic.twitter.com/Il4Rw8Tnh5

— 🎃 GAME Westwood 🎃 (@GAMEWestwood) 22. Oktober 2016