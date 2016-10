Air Conflicts: Secret Wars Ultimate Edition – Ankündigung für PS4

Fliege einen Jäger im 2. Weltkrieg, einen Doppeldecker im 1. Weltkrieg und kämpfe an der Seite der großen Widerstandsbewegungen dieser Zeit, wie der französische Maquis, jugoslawischen Partisanen oder der Royal Air Force, gegen die Nazis. Erlebe eine einzigartige und mitreißende Luftkampf-Simulation von den Machern der viel gelobten Air Conflicts-Reihe. Bei der PS4 Version von Air Conflicts: Secret Wars wurden zahlreiche Texturen und Shader überarbeitet. Zusammen mit der neuen Rendering Pipeline ist die Grafik gegenüber der PC-Version nun stark verbessert und nutzt die zusätzliche Leistung der PS4. Zudem wurde die Steuerung basierend auf dem Spieler-Feedback verbessert, so dass nun die Kontrolle eines ganzen Geschwaders möglich ist. Neben der Unterstützung des Playstation Move-Controllers bietet die PS4-Version die Möglichkeit, Head Tracking, Lightbar und Controller-Lautsprecher zu verwenden. Dazu stehen zwei Schwierigkeitsstufen (für jede Mission einzeln wählbar) sowie zwei Spielmodi (Arcade und Simulation) zur Auswahl. Im Arcade-Modus ist die Steuerung vereinfacht und leicht zu meistern, während im Simulations-Modus das Flugmodell sehr realistisch abgebildet wird. Im Multiplayer-Modus können bis zu acht Spieler lokal oder via Internet in fünf verschiedenen Modi gegeneinander antreten.

Features:

7 Story-basierte Kampagnen mit insgesamt 49 Missionen Begleite Dorothy „DeeDee“ Derbec auf der Suche nach dem Schicksal ihres Vaters und finde heraus, wer sich hinter der mysteriösen „Night Owl“ verbirgt. Fliege Einsätze in beiden Weltkriegen: Schlüpfe in die Rolle von „DeeDee“ und unterstütze die Alliierten gegen die Nazis, während du nach Hinweisen auf das Schicksal ihres Vaters suchst. Erlebe hautnah, was ihrem Vater widerfahren ist, während du ihn oder einen seiner Kameraden durch die Wirren des Ersten Weltkrieges führst. Einfacher Einstieg, herausfordernde Steigerung: Verbessere deine Flugkünste im Arcade Modus und wechsele dann zur Simulationssteuerung. 20 steuerbare Flugzeugmodelle aus dem 1. und 2. Weltkrieg mit historischen Schauplätze, u.a. Berlin, Baku, Tobruk, Kairo Unterstützung von Lightbar & Controller-Lautsprecher sowie Head Tracking via PS4 Kamera Neue Flugzeuge im Multiplayer (A6M Zero und F4F Wildcat).

Quelle: Pressemeldung