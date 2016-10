Pokémon Sonne und Mond – Data-Miner finden nahezu kompletten Pokedex in der Demo

Die Demo zu Pokémon Sonne und Mond ist seit heute morgen verfügbar, und in ihr kann man schon einmal ein wenig ertasten, was man im November in der Vollversion alles machen kann. Sogar ein neues Alola-Pokémon kann man begutachten, Alola-Digdri. Doch Hacker haben viel tiefer gegraben und nahezu jeden Sprite aller neuen Pokémon und Alola-Formen entdeckt. Nintendo hat zwar bereits mehr Monster präsentiert als je zuvor in einer Werbekampagne, doch dieser Leak enthüllt nun beinahe jedes neue Pokémon. Wenn ihr euch also nicht spoilern wollt, dann klickt lieber nicht auf den Link in unserer Quelle, denn auf dem Youtubekanal von Kaphotics befinden sich die drei Datamining-Videos, in denen ihr die Pokemon sehen könnt. Die Vollversion von Sonne und Mond erschein dann am 18. November

Quelle: Kaphotics