Nights of Azure 2 – Neuer Trailer

Der neue Trailer zum RPG Nights of Azure 2 – Bride of the new Moon ist erschienen. Zu Beginn werden die drei Hauptcharaktere Alushe Anatoria, Liliana Selphin und Ruhenheid Ariarod vorgestellt, danach folgenden einige Auschnitte aus dem Gameplay des Spiels. Nights of Azure 2 – Bride of the new Moon erscheint am 22. Dezember 2016 in Japan und wird für die Playstation 4 sowie für die PS Vita erhältlich sein, für Europa wurde ein Release angekündigt aber bis heute gibt es leider noch keinen genauen Termin.

Quelle: offiziele Spiele Webseite