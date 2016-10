Call of Duty: Infinite Warfare – Open Beta angekündigt

Wie Activision bekannt gegeben hat, erhalten alle Playstation 4 Besitzer Zugang zur Beta von Call of Duty: Infinite Warefare. Bereits am letztem Wochenende fand die Closed Beta für den kommenden Ego-Shooter statt.

Weekend 1 is done! We’re hungry for more valuable feedback so Weekend 2 will be open to all PS4 players! #IWBeta pic.twitter.com/AVgizO83op

