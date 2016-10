Call of Duty: Infinite Warfare – Beta um einen Tag verlängert

Für alle, die bisher noch nicht dazu kamen, die Beta des Multiplayer-Modus von Call of Duty: Infinite Warfare anzutesten, haben Infinity Ward und Activision eine gute Nachricht zu verkünden. Die Multiplayer-Beta endet nicht heute, sondern erst morgen, am 18. Oktober um 19 Uhr. Grund dafür sind die anfänglichen Startschwierigkeiten, die es Spielern unmöglich machte, dem Spiel beizutreten.

Want an extra 24 hours with the #IWBeta? Done! Play until 10AM PT on Tuesday, Oct.18th! Have feedback? https://t.co/hMD6IOfJ97 pic.twitter.com/84WOMyExDD

— Infinity Ward (@InfinityWard) October 16, 2016