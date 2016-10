Through the Woods – Erhält Releasedatum im Oktober

1C Company gab heute bekannt, dass das Third-Person Horror-Adventure Through the Woods am 27. Oktober für den PC auf Steam und anderen digitalen Plattformen veröffentlicht wird. Der Release wurde passend zum darauffolgenden Halloween-Wochenende gewählt, um in die perfekte Stimmung für das Fest zu kommen.

Through the Woods spielt in einem Wald, der sich am westlichen Ufer Norwegens befindet. Das Spiel erzählt die Geschichte einer Mutter, die ihren kleinen Sohn sucht. Durch Rückblenden erlebt der Spieler die Geschehnisse rund um das Verschwinden des Sohnes, gespickt mit Nordischen Mythologien und Norwegischen Volkserzählungen. Mit dabei sind zehn neue Screenshots, die die Waldkreaturen und Orte im Spiel zeigen:

Desweiteren wurden Informationen zur Collector’s Edition preisgegeben, in der neben den Spiel ein digitales Artbook und der originale Soundtrack zum Spiel enthalten sind. Die CE ist ideal für alle Spieler, die mehr über die Nordische Mythologie wissen wollen, die die Hauptinspiration für das Spiel war.

Falls ihr euch mehr für das Spiel interessiert, haben wir noch einen Trailer verlinkt, in dem ihr bewegte Bilder des Waldes sehen könnt:

Quelle: Pressemeldung