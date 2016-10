Furi – jetzt auch auf der Xbox One

Der Kampf-Action-Hit bringt Style und Substanz auf die Xbox One –The Game Bakers veröffentlichen außerdem ihr zweites „Making Of“-Video. “Extrem stylisch”, “Genre-übergreifend”, “absolut mitreißend”, das sind nur einige der Adjektive mit denen dieser einzigartige Mix aus Schwertkampf und Dual-Stick-Shooter beschrieben wurde. Furi ist ein herausforderndes Combat-Action-Spiel, das ausschließlich aus einer Reihe von aufeinanderfolgenden, abwechslungsreichen Boss-Kämpfen besteht; vor dem Hintergrund einer geheimnisvollen Quest zur Erlangung der Freiheit. Das Spiel kommt mit exklusiven neuen Inhalten auf die Xbox One, insbesondere mit einem neuen Boss-Kampf, auf den The Game Bakers mit dem folgenden Screenshot neugierig machen:

Furi verfügt über einen pulsierenden, intensiven Soundtrack mit populären Acts wie Carpenter Brut, Danger, Scattle, Waveshaper und anderen, eine dynamische Grafik und ein einzigartiges Charakter-Design – von Takashi Okazaki, dem Schöpfer von Afro Samurai. Furi hat bei Steam 93% positive Bewertungen erhalten und ist ein “Liebesbrief an japanische Action-Games wie No More Heroes, Metal Gear Solid oder Godhand.” Die Zeit bis zum Erscheinen auf der Xbox One versüßen The Game Bakers den Fans mit Episode 2 von “Making Of” Furi, unter Regie von Katya Mokolo (Kitsuney). Dieses Mal geht es um das Finden des richtigen Rezepts für Furis Gameplay.

Für alle die mal hinter die Kulissen blicken wollen, hier das Making Of Video:

Quelle: Pressemeldung