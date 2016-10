Rise of the Tomb Raider – 20-jähriges Jubiläum – jetzt erhältlich!

Square Enix und Crystal Dynamics gaben bekannt das RISE OF THE TOMB RAIDER: 20-JÄHRIGES JUBILÄUM ab sofort für die PlayStation 4 und den PC erhältlich ist. Besitzer des Season Pass für die Xbox One und den PC erhalten die neuen Inhalte ebenfalls und kostenlos. In Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum wird Lara zu mehr als nur einer Überlebenden und macht sich auf die Suche nach dem Geheimnis der Unsterblichkeit. Sie erforscht eine riesige, feindselige Welt, trägt spektakuläre Kämpfe aus und entdeckt mysteriöse Grabkammern. Außerdem feiert Square Enix heute zusammen mit Rocket Beans TV eine große Party zum 20. Geburtstag der TOMB RAIDER-Serie. Das große Jubiläums-Special startet um 20:15 Uhr auf Rocketbeans.tv.

“TOMB RAIDER ist einer der größten Erfolge von Square Enix und wir sind stolz auf die zahlreichen Abenteuer, die Lara mit uns erlebt hat, besonders in RISE OF THE TOMB RAIDER“, sagt Yosuke Matsuda, Präsident von Square Enix Holdings Co., Ltd. „Wir wollen Laras Vermächtnis fortführen, indem wir neue und innovative Wege finden, die Spieler Laras Charakter und Geschichte erleben zu lassen“.

Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum enthält nicht nur das preisgekrönte Rise of the Tomb Raider, sondern auch ein komplett neues Story-Kapitel mit dem Titel „Blutsbande“ inklusive VR-Unterstützung (nur für PlayStation VR) sowie Zombie-Modus „Laras Albtraum“, den Koop-Ausdauermodus, alle bisher verfügbaren DLC-Inhalte sowie zusätzliche Outfits, Waffen und Expeditionskarten bieten. Die limitierte Day-One-Edition wird zudem ein exklusives Artbook enthalten.

„Unser Entwicklerteam hat mit RISE OF THE TOMB RAIDER: 20-JÄHRIGES JUBILÄUM das ultimate Lara-Paket geschaffen“, sagt Scot Amos, Co-Chef von Crystal Dynamics. „Das Spiel begeistert mit all seinen neuen Inhalten jeden Fan. Egal ob durch die epische Einzelspieler-Kampagne, den Koop-Ausdauermodus oder das brandneue Virtual-Reality-Kapitel“. „Teil der TOMB RAIDER-Historie zu sein, ist eine große Ehre für unser Team“, sagt Ron Rosenberg, Co-Chef bei Crystal Dynamics. „Wir sind sehr glücklich darüber, diese Reise mit den Fans teilen zu können. 2016 ist das Jahr von TOMB RAIDER“.

Seit ihrem ersten Auftritt im Jahr 1996 hat Lara Croft mehr als 25 Länder bereist und dabei die Wahrnehmung von Videospiel-Charakteren revolutioniert. Lara ist eine starke Abenteurerin, die sich auf ihre Talente und ihre Intelligenz verlassen muss, um uralte Geheimnisse zu enträtseln und in unwirtlichen Gegenden zu überleben. Rise of the Tomb Raider ist eines der meist gefeierten Spiele des letzten Jahres. Das Spiel wurde für mehr als 75 Awards nominiert und gewann 27 davon. Rise of the Tomb Raider war zudem für neun DICE Awards nominiert, mehr als jedes andere Spiel aus dem Jahr 2015.

