No Man’s Sky – Weltraumspiel ist nun eines der schlechtesten Steam-Spiele

Wer hätte das Gedacht. Nach dem anfänglichen Hype rund um No Man’s Sky hätte wohl kaum einer damit gerechnet, was jetzt auf die Entwickler Hello Games zukam und immer noch weiter zukommt. Klagen, Kritik, Beschwerden, Rückerstattungen und letzen Endes sogar eine mögliche gerichtliche Untersuchung. Nun ist das Spiel auch noch offiziell eines der am schlechtesten bewerteten Steam-Spiele. Etwa 70 Prozent aller Reviews sind negativ.

Hello Games versichert dazu immer wieder, dass mit Hochdruck an neuen Inhalten gearbeitet wird. Die letzten Patches, selbst ein riesiger Patch in der vergangenen Woche, haben lediglich Bugs behoben, die seit dem Launch das Spiel heimsuchen.

Steam-Wertung „größtenteils negativ“

Gründe für die eindeutige Wertung sind in erster Linie die verschiedenen falschen Versprechungen die im Vorfeld über das Spiel gemacht wurden. So sollte das Spiel eigentlich ein Multiplayer-Spiel sein, es sollten diverse kleinere Inhalte zusätzlich vorhanden sein und es sollte vom Release an direkt neue Inhalte geben. Nichts davon entspricht der Wahrheit, wie sich nach dem Release herausstellte. Selbst Shuhei Yoshida, der Chef von Sony PlayStation, bezeichnete die PR als misslungen.

Inzwischen kündigte Hello Games aber tatsächlich an, dass an neuen Inhalten gearbeitet wird. Sind wir mal gespannt, wie genau diese nun in Zukunft aussehen werden.