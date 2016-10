Digimon: Next Order – Erneute Ratlosigkeit um die Vita Version

Vor einiger Zeit kündigte Bandai Namco an, dass Digimon: Next Order auch im Rest der Welt erscheinen würde allerdings nur für PS4. Die Vita Community war danach in heller Aufregung, dass man hierzulande auf eine Übersetzung der Vita Fassung verzichten muss. Kurz darauf folgte eine Pressemeldung seitens Bandai in der es plötzlich hieß die Vita Version würde doch erscheinen allerdings nur digital. Und kaum das Vita Fans die Fackeln wieder weggepackt hatten, kam die nächste Meldung von Bandai die wieder die vorherige Meldung zurücknahm. Enttäuscht hatten sich viele dann damit abgefunden, nicht zuletzt weil Bandai angab das es finanziell nicht sinnvoll wäre eine englische Übersetzung in die Vita Version nachträglich einzuarbeiten. Jetzt ist aber herausgekommen, das die chinesische Vita Version bereits eine vollständige Übersetzung enthält. Hackern ist es gelungen unter Verwendung des Henkaku Mods die englischen Text zu finden und sogar nutzbar zu machen. In einem Interview mit Gematsu sagte Producer Kazumasa Habu, die Texte wären ein Überbleibsel der Übersetzungsarbeiten vom Japanischen ins Chinesische, da man hier immer die englische Sprache als Zwischenschritt nutzt. Damit hat sich Bandai jetzt allerdings in eine schwierige Situation gebracht. Denn jetzt gibt es kaum mehr eine Rechtfertigung die Vita Version zurückzuhalten. Wenn es einem Hacker gelingen konnte die Texte einfach wieder zu aktivieren sollten die Entwickler selbst ja auch dazu im Stande sein. Wie sich Bandai aus dieser Situation retten will bleibt abzuwarten.

Quelle: thevitalounge, 3wirel.lostsig.com