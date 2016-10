World of Final Fantasy – auch Rikku ist dabei

In der neusten Ausgabe der Famitsu wird bestätigt das auch Rikku aus Final Fantasy X in World of Final Fantasy dabei sein wird. Synchronisiert wird die Schatzjägerin im Spiel von Marika Matsumoto. Das Magazin gibt zudem einen Blick auf weitere Mirages wie Phoenix, Imp und Ramiu. Ramiu ist die Enkeltochter des berühmten Summon Ramuh und nutzt wie auch ihr Großvater Blitz. World of Final Fantasy erscheint in Europa am 28. Oktober für PlayStation 4 und PS Vita ebenfalls gab Square Enix bekannt, dass man in Japan bereits am 17.10.16 eine „Dungeon Trial Demo“ veröffentlichen wird.

Quelle: Twitter, PlayStation Lifestyle