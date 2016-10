Nintendo – Heutiger Release von Paper Mario: Color Splash und Mario Party: Star Rush

Super Mario setzt zum Jahresendspurt an. Der beliebte Nintendo-Held rennt, springt und hüpft bis Ende 2016 durch eine ganze Reihe neuer und neu aufgelegter Videospiele. Der Startschuss fällt heute gleich zweimal: in dem Action-Abenteuer Paper Mario: Color Splash für die TV-gebundene Wii U und in dem ausgelassenen Multiplayer-Spaß Mario Party: Star Rush für die mobilen Konsolen der Nintendo 3DS-Familie. Ab 11. November können Marios Freunde dann miterleben, wie alles begann – in den Retro-Spielen auf dem Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System. Im Dezember geht es dann mit zwei weiteren Neuheiten weiter: mit Super Mario Maker für Nintendo 3DS und mit dem allerersten Mario-Titel, der speziell für Smartphones und Tablets entwickelt wurde: Super Mario Run.

Bunt und ausgelassen: Paper Mario: Color Splash

In dem ebenso humorvollen wie actionreichen Paper Mario: Color Splash, das heute erscheint, sind die Farben der Insel Prisma auf mysteriöse Weise verschwunden. Die großen Farbsterne der Insel wurden gestohlen und Mario bricht auf, sie wieder herbeizuschaffen. Die Wii U-Spieler können ihn dabei unterstützen. Durch den strategisch geschickten Einsatz von Kampfkarten und mit dem neuen Farbhammer helfen sie Mario in trickreichen Kämpfen, seine Gegner zu besiegen und die ganze Insel wieder in bunte Farben zu tauchen. Am Ende kommen sie vielleicht auch dem Geheimnis des dreisten Farbenklaus auf den Grund. Einen Einblick in den einzigartigen Humor des Spiels vermittelt der „Paper Mario: Color Splash – Outtakes“-Trailer, der heute seine Premiere auf YouTube feiert.

Mario Party: Star Rush – wilde Würfel-Action und neue amiibo

Geteilter Spaß ist doppelter Spaß. Das gilt ganz besonders für die zweite Neuerscheinung von heute, für Mario Party: Star Rush für die Nintendo 3DS Produktfamilie. Die jüngste Folge der Brettspiel-Serie heizt die Party ganz neu an. Das Spiel wird schneller, weil alle Teilnehmer gleichzeitig würfeln und ziehen dürfen. Daraus ergeben sich ganz neue, spannende Strategien. Wer diesen Spaß auch mit Freunden erleben möchte und das Spiel noch nicht selbst besitzt, sollte sich die kostenlose Version Mario Party: Star Rush – Party Guest aus dem Nintendo eShop herunterladen. Dann reicht ein Exemplar von Mario Party: Star Rush und eine Nintendo Network ID aus, um bis zu drei weitere Nintendo 3DS-Besitzer zur Vollversion der fröhlichen Brettspiel-Party einladen zu können. Spieler ohne die Party Guest-Software haben darüber hinaus die Möglichkeit, über Download Play bei einer Auswahl an Modi am Partyspaß teilzunehmen.

Um den Start von Mario Party: Star Rush gebührend zu feiern, kommen einige Stars des Spiels heute auch als neue amiibo-Figuren in den Handel: Donkey Kong, Wario, Rosalina und ein im Dunkeln leuchtender Buu Huu bilden die zweite Riege der Super Mario Collection. Am 4. November erhalten sie weitere Verstärkung durch Diddy Kong, Daisy und Waluigi. Alle amiibo der Super Mario Collection sind mit Mario Party: Star Rush kompatibel. Darüber hinaus schalten auch amiibo, die Daten aus dem Wii U-Titel Mario Party 10 gespeichert haben, neue Spielelemente in Mario Party: Star Rush frei. Wer die NFC-Schnittstelle seines New Nintendo 3DS oder das separat erhältliche NFC-Lese-/Schreibgerät für alle anderen Nintendo 3DS-Konsolen mit einem dieser amiibo berührt, erhält spezielle Würfel für den brandneuen Spielmodus Toad Tour.

Mehr Mario-Multiplayer-Spaß

Alle, die das Spielvergnügen mit Mario Party 10 bisher versäumt haben, können es jetzt nachholen. Denn zusammen mit Super Mario 3D World, dem ersten 3D-Multiplayer-Spiel mit dem beliebten Helden, wurde dieser Titel kürzlich in der Reihe Nintendo Selects neu aufgelegt. Beide Spiele gesellen sich zu dem Doppel-Jump & Run New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U. Mehr Mario-Spaß auf einen Schlag ist kaum drin. Jedes der drei Spiele kann man via Computer oder mobilem Endgeräte für nur 24,99 Euro im Nintendo eShop oder direkt auf der offiziellen Nintendo-Seite erwerben. Wer die zweite Möglichkeit nutzen möchte, benötigt eine Nintendo Network ID und muss den Nintendo eShop mindestens einmal von der Konsole aus besucht haben, auf die er das Spiel laden will.

Nintendo Classic Mini: Reise in die Vergangenheit

Die Videospiele der eigenen Kindheit noch einmal ganz neu erleben oder eine Zeitreise in die 80er Jahre unternehmen – das ermöglicht ab dem 11. November das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System. Die Miniaturausgabe von Nintendos erster TV-Konsole NES enthält nicht weniger als 30 vorinstallierte Retro-Spiele, darunter auch sechs Klassiker mit Super Mario in einer Hauptrolle. Dessen Debüt als weltweite Ikone des Videospiels lässt sich in den Spielhallen-Hits Donkey Kong und Mario Bros. nacherleben. Dazu kommen die legendären Jump & Runs Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros 3 sowie die überaus gesunde Puzzle-Action von Dr. Mario. Wer die Anfänge der goldenen Videospiel-Ära nicht selbst erlebt hat, oder noch einmal einen nostalgischen Blick zurück werfen möchte, darf sich diese Evergreens nicht entgehen lassen.

Super Mario Run – der Sprung aufs Handy

Im Dezember startet Mario mit Super Mario Run sein erstes Abenteuer außerhalb der Nintendo Konsolen: Dieses komplette Action-Jump & Run ist der erste Mario-Titel, der direkt für mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets entwickelt wurde. Mario rennt darin ganz von alleine durchs Bild, braucht aber zum Springen die Hilfe der Spieler, die dies durch Berührung des Touchscreens ermöglichen. So überwindet er Hindernisse, entgeht tückischen Gegnern oder Fallen und erobert den Flaggenmast am Ende jedes Levels. Ein Teil des Spiels lässt sich gratis herunterladen und spielen. Die Vollversion von Super Mario Run gibt es dann zu einem Festpreis, der noch bekanntgegeben wird.

Do it yourself jetzt auch unterwegs

Von vielen Fans heiß ersehnt, startet im Dezember außerdem Super Mario Maker für Nintendo 3DS, die mobile Version des Wii U-Bestsellers Super Mario Maker. Damit können die Nintendo-Freunde nun auch unterwegs, jederzeit und überall eigene Jump & Run-Strecken kreieren. Dafür stehen ihnen fast alle Tools des Originaltitels zur Verfügung. Dazu kommen interaktive Lektionen und die Möglichkeit, gemeinsam an einem Level zu feilen, indem man sich über die lokale Verbindung mit einem Freund austauscht. Die Nintendo 3DS-Spieler können ihre Parcours zwar nicht online teilen, aber sie haben die Möglichkeit, ins Internet zu gehen, um ausgewählte Strecken aus der Wii U-Version herunterzuladen und zu spielen. Super Mario Maker für Nintendo 3DS enthält zudem 100 bereits von Nintendo geschaffene Jump & Run-Kurse, gespickt mit neuen Herausforderungen. Mal gilt es, sämtliche Münzen auf einer Strecke einzusammeln, mal, alle Gegner zu besiegen, die einem dort entgegentreten.

Fazit: Ab heute und spätestens im Dezember gibt es viele, abwechslungsreiche Möglichkeiten sich mit Super Mario zu amüsieren. Mario Party: Star Rush für Nintendo 3DS, Mario Party: Color Splash für Wii U, die neuen amiibo der Super Mario Collection, die sechs Mario-Klassiker auf Nintendo Classic Mini, die Mario-Spiele aus der Reihe Nintendo Selects sowie Super Mario Maker für Nintendo 3DS und Super Mario Run für mobile Devices – sie alle lassen kaum einen Spielwunsch unerfüllt. In der einen oder anderen Form dürfte Mario auch 2016 wieder bei vielen Familien unterm Weihnachtsbaum sitzen.

Quelle: Pressemeldung