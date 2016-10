Madden NFL 17 – Am Wochenende kostenlos spielbar

EA Sports kündigt für dieses Wochenende den weltweit kostenlosen Zugang zu Madden NFL 17 auf Xbox One und Playstation 4 an. Ab heute bis einschließlich Montag, den 10. Oktober können Fans die vollständige Version von Madden NFL 17 kostenlos ausprobieren und dabei die neuen Skill-Moves für Running Backs, Verbesserungen im Franchise-Modus sowie die detaillierten Inhalte von Ultimate Team und viele weitere Neuerungen erleben. Die kostenfreie Testphase stellt damit die ideale Gelegenheit dar, herauszufinden, wieso die Sports Illustrated Madden NFL 17 als eines der „besten bisherigen Madden-Erlebnisse“ bezeichnet.

Die neuen, den Fähigkeiten des Spielers angepassten Skill-Moves für Running Backs bieten zusätzliche Möglichkeiten, die gegnerische Verteidigung abzuschütteln und das Match zu entscheiden. Automatische Skill-Moves mit niedriger Schwierigkeit garantieren dabei, dass auch Neulinge unvergessliche Momente auf dem Feld erleben können. Franchise-Spieler, die schnell in der Saison vorankommen möchten, können mit „Play the Moments“, der schnellsten Spielweise in Madden NFL 17, direkt bei wichtigen Third Downs und entscheidenden Spielzügen in das laufende Geschehen einsteigen. Aufstrebende General Manager treffen hingegen die neuen Big Decisions, um jedes noch so kleine Detail ihres Teams schnell und bequem zu verwalten. Egal für welchen Stil oder Modus sich die Spieler entscheiden: Dieses Jahr steht ihnen alles zur Verfügung, was sie brauchen, um ihr Team in dem laut IGN „seit jeher detailliertesten Franchise-Modus“ zum Sieg zu führen.

Madden NFL 17 wird in Orlando, Florida von EA Tiburon entwickelt und ist jetzt für Xbox One, Xbox 360, PlayStation4 und PlayStation3 verfügbar. EA-Access-Abonnenten erhalten beim Kauf einer digitalen Version von Madden NFL 17 über Xbox Live einen Discount von 10 Prozent.

Quelle: Pressemeldung